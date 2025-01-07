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لبنان

عن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. هذا ما تراه إدارة بايدن

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:35
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا ترى سبباً لبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إذا استمر الجيش اللبناني في انتشاره في المنطقة كما هو الحال الآن.
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وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تعتقد أن الجيش في لبنان قد سرّع من عملية انتشاره خاصة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر آخر للصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي قد نفذ، يوم أمس، انسحاباً من القطاع الغربي من جنوب لبنان، في خطوة قالت المصادر إنها تأتي نتيجة لتوسع انتشار الجيش اللبناني في تلك المنطقة.
 
وأضافت المصادر: "الإدارة الأميركية واللاعبون الإقليميون يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية، وإدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان".

وأشارت إلى ان رسالة إدارة بايدن تفيد بأن من المهم ألا تظهر إسرائيل على أنها لا تفي بالتزاماتها.

لبنان

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