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لبنان

بارود يعلن إنسحابه من سباق الرئاسة

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:35
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صدر عن الوزير السابق زياد بارود البيان الآتي:

كنت قد أعلنت بالأمس أنني لن أكون جزءا من المنافسة في حال التوصل إلى توافق وطني عريض على إسم الرئيس. إنني، إذ أشكر السيدات والسادة النواب الذين شرّفوني بدعمهم، أعلن عزوفي، معاهداً اللبنانيات واللبنانيين بأن أستمر معهم واحداً من المناضلين من أجل الجمهورية، متمنياً للرئيس العتيد كل التوفيق.
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