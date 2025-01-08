الجميل: أنا وجعجع على "ذات الموجة" وقائد الجيش "قبضاي"

قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل إن "حوالى 78 نائباً يدعمون انتخاب قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية"، وأضاف: "نأمل أن يستوعب الفريق الآخر أنّ عون هو نقطة تلاقٍ في أوقات الأزمات والحروب والإنقسام".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال الجميل: "لا يمكننا أن نبارك للعماد عون من الليلة ونأمل أن تحصل الأمور بطريقة طبيعية وأن يلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها".

وتابع: "من المحتمل ألا يتم التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الغد ولم أترشح أو أطرح اسمي لأن الظروف ليست مؤاتية وقائد الجيش رجل قبضاي يؤمن بالدولة ولدينا كامل الثقة به".

وأضاف: "أنا ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ذات الموجة ومن المهم أن نخوض المعركة سوياً. المرحلة اليوم استثنائية لأننا نعيش بغابة والأقوى يصنع القانون في لبنان".

وأردف: "مصلحة لبنان اليوم هي أن نحمي البلد من النفوذ الايراني والاحتلال الاسرائيلي ومما يمكن أن يأتينا من الحدود السورية".

وأكمل: "حاولنا انتخاب رئيس مدني بدءاً من ميشال معوض وصولاً لجهاد أزعور لكن التعطيل منعننا من ذلك ولبنان اليوم على مفترق طرق في ظلّ وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية ووجود ميلشيا لا نعلم كيفية التعاطي معها".

وأكد الجميل أنَّ "مؤسسة الجيش تطمئن اللبنانيين لأنها حيادية وجوزيف عون حافظ على مؤسسة الجيش بالرغم من كل الظروف التي مر بها لبنان، ونحنُ بحاجة لإعادة إعمار لبنان وفتح الأسواق مع الخليج".