تدابير سير جديدة غداً.. وهذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين

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الحاقا للبلاغ السابق المتعلق بتدابير السير المتّخذة بمناسبة انعقاد جلسة عامّة لانتخاب رئيساً للجمهوريّة في مجلس النواب وذلك عند السّاعة 11:00 من يوم الخميس 9-1-2025.سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:أولاً: منع مرور السير اعتباراً من الساعة 8.00 صباحاً من تاريخ 9-1-2025 من:نزلة صهيون باتجاه الوسط وتحويله باتجاه برج الغزال.تقاطع بيت الكتائب نحو جريدة النهار وتحويله باتجاه جورج حداد وتقاطع برج الغزال.شارع فوش بالاتجاهين.شارع اللمبي بالاتجاهين.تقاطع بنك عودة باتجاه تقاطع الكبوشيةجسر سليم سلام باتجاه الاسكوا / رياض الصلحبرج الغزال نحو الوسطشركة “MTC” باتجاه الوسط (الاسكوا)ثانيا: منع وقوف السيارات اعتبارًا من منتصف ليل 8-9-1-2025:في كل نطاق وسط بيروت / من تقاطع القاعدة البحرية حتى تقاطع عين المريسة وبالعكس (الخط البحري).شارع جورج حداد بالاتجاهينجسر الرينغ بالاتجاهين، من تقاطع برج الغزال وصولا الى برج المر، وبالعكس.من برج المر وصولا الى السان جورج، وباتجاه تقاطع عين المريسة، وبالعكس.من تمثال المغترب نحو القاعدة البحرية، وبالعكس.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.