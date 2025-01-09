Advertisement

لبنان

"الحزب" اعاد تموضعه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-01-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1303394-638720075617347124.jpg
Doc-P-1303394-638720075617347124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" اعاد تموضعه جنوب نهر الليطاني بالتوازي مع عملية الانسحاب التدريجية والبطيئة للجيش الاسرائيلي من القرى الحدودية.
وبحسب المصادر فإن "الحزب سحب جزءا لا بأس به من اسلحته الثقيلة الى شمال النهر الامر الذي كان واضحاً امام القوى والاطراف المعنية بتطبيق الاتفاق".
Advertisement
وتعتبر المصادر "ان عودة الحزب الى جنوب الليطاني في حال عدم تنفيذ الاتفاق سيكون امراً سهلاً في ظل البيئة الحاضنة التي يتمتع بها الحزب في القرى والبلدات في تلك المنطقة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2025-01-09
07:21 | 2025-01-09
07:16 | 2025-01-09
07:04 | 2025-01-09
06:24 | 2025-01-09
06:13 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24