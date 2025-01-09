Advertisement

لبنان

بث مباشر لوقائع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:03
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
انطلقت وقائع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب بساحة النجمة، وسط ترقب شعبي وسياسي كبير بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
09/01/2025 14:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدث عن بري.. هكذا علّق وهاب على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
09/01/2025 14:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حامية لانتخاب رئيس الجمهورية الـ14.. إليكم أبرز مواقف النواب
lebanon 24
09/01/2025 14:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بين النائب سليم عون من جهة والنائبة بولا يعقوبيان والنائب فراس حمدان من جهة أخرى
lebanon 24
09/01/2025 14:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مباشر

لوقائع

انتخاب

الجمهورية

اللبنانية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-01-09
07:16 | 2025-01-09
07:04 | 2025-01-09
06:24 | 2025-01-09
06:13 | 2025-01-09
06:08 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24