انتُخب عشية عيد ميلاده.. من هو جوزاف عون؟

انتخب قائد الجيش جوزاف عون اليوم الخميس رئيساً للجمهورية، وذلك بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات النواب الـ128، فمن هو العماد عون؟



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نشأ في بيئة متواضعة تميّزت بالقيم الوطنية. والتحق بالكلية الحربية اللبنانية، حيث تخرج ضابطاً في الجيش اللبناني، ومن ثم بدأ مسيرة عسكرية طويلة شهدت ترقيات متتالية نتيجة لكفاءته وانضباطه.



تولى عون عدة مناصب قيادية في الجيش، حيث أظهر مهارة متميزة في إدارة العمليات العسكرية المعقدة، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن. عُين قائداً للجيش في آذار 2017، إذ ركّز على تعزيز دور المؤسسة العسكرية كحامية للسيادة الوطنية ووحدة البلاد. وُلد جوزاف عون في منطقة سن الفيل شرق بيروت في 10 كانون الثاني 1964 وهو من بلدة العيشية في جنوب لبنان.نشأ في بيئة متواضعة تميّزت بالقيم الوطنية. والتحق بالكلية الحربية اللبنانية، حيث تخرج ضابطاً في الجيش اللبناني، ومن ثم بدأ مسيرة عسكرية طويلة شهدت ترقيات متتالية نتيجة لكفاءته وانضباطه.تولى عون عدة مناصب قيادية في الجيش، حيث أظهر مهارة متميزة في إدارة العمليات العسكرية المعقدة، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن. عُين قائداً للجيش في آذار 2017، إذ ركّز على تعزيز دور المؤسسة العسكرية كحامية للسيادة الوطنية ووحدة البلاد.

الإنجازات البارزة كقائد للجيش



خلال قيادته للجيش، واجه العماد جوزاف عون تحديات كبرى، أبرزها:

• مكافحة الإرهاب:

قاد الجيش اللبناني معارك حاسمة ضد الجماعات الإرهابية، لا سيما في جرود رأس بعلبك والقاع عام 2017، حيث نجح في تطهير المنطقة من تنظيم "داعش".

• حماية الاستقرار الداخلي:

أثبت عون قدرة الجيش على لعب دور محوري في الحفاظ على الأمن خلال فترات التوتر السياسي والاجتماعي التي شهدها لبنان.

• تعزيز الشفافية في المؤسسة العسكرية:

عمل على تحسين سمعة الجيش من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة الإدارية داخله.

• التعاون الدولي:

حرص على تطوير علاقات الجيش اللبناني مع الدول المانحة، مما ساهم في تأمين دعم لوجستي وعسكري ساعد في تعزيز قدرات الجيش.