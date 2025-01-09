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لبنان

نحر خراف وتوزيع حلوى في قرى جزين والعيشية تحتفل بابنها الرئيس

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:37
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بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية بدأت الاحتفالات في قرى منطقة جزين وبخاصة في مسقط راسه العيشية، حيث رفعت الاعلام اللبنانية وصور الرئيس ونحرت الخراف واطلقت المفرقعات النارية على انغام الاغاني الوطنية.
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كما وزعت في بلدات المنطقة الحلوى على المارة.
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