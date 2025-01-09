نحر خراف وتوزيع حلوى في قرى جزين والعيشية تحتفل بابنها الرئيس

Advertisement

بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية بدأت الاحتفالات في قرى منطقة جزين وبخاصة في مسقط راسه العيشية، حيث رفعت الاعلام اللبنانية وصور الرئيس ونحرت الخراف واطلقت المفرقعات النارية على انغام الاغاني الوطنية.كما وزعت في بلدات المنطقة الحلوى على المارة.