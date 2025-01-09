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لبنان

الجيش: توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:53
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 9 أشخاص وفقًا لما يلي:
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•    توقيف السوريَّين (ع.ج.ح.) و(ع.ح.ح) في منطقة السان تيريز - الضاحية الجنوبية لإقدامهم على سرقة أحد المنازل.
•    توقيف المواطنَين (د.ص.) و(م.ص.) في منطقة عين الشعب - عرسال لحيازتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.
•    توقيف السوري (ع.ج.) عند حاجز المدفون – الشمال لحيازته كمية من المخدرات.
•    توقيف السوريين: (ش.م.)، (ا.خ.)، (ف.ح.)، (ح.ع.)، عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وإقدام الأول على إشهار سلاح حربي في وجه أحد العسكريين.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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