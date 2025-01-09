Advertisement

لبنان

رئيس حزب التقدمي الاشتراكي يهنئ عون: كل التوفيق في هذه المهمة الكبيرة

Lebanon 24
09-01-2025 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1303761-638720452333499302.jpg
Doc-P-1303761-638720452333499302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، قائد الجيش العماد جوزيف بانتخابه رئيس للجمهورية.

وكتب تيمور جنبلاط: "كل التوفيق للعماد جوزاف عون في هذه المهمة الكبيرة. المطلوب اليوم التفكير والعمل من أجل المستقبل، والبحث عن طريق إنقاذ لكي نخرج من المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون. بالشراكة والتعاون وبحكومة فاعلة، يمكن النهوض بالوطن وتحصين الدولة ومنح المواطن أملا جديدا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2025-01-09
12:38 | 2025-01-09
12:35 | 2025-01-09
12:32 | 2025-01-09
12:30 | 2025-01-09
12:25 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24