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لبنان

سكاف: ‏فجر جديد للبنان انبثق بعد جلجلة

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:30
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كتب النائب غسان سكاف، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": "‏فجر جديد للبنان انبثق بعد جلجلة، ‫خطاب قسم واعد دوت أصداؤه في أرجاء الوطن. ‏مبروك للبنانيين، انتخاب ‫العماد جوزف عون‬ ‫رئيسا للجمهورية‬ على أمل أن تكون خاتمة الآلام والمعاناة".
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