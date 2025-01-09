سكاف: ‏فجر جديد للبنان انبثق بعد جلجلة

كتب النائب غسان سكاف، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": "‏فجر جديد للبنان انبثق بعد جلجلة، ‫خطاب قسم واعد دوت أصداؤه في أرجاء الوطن. ‏مبروك للبنانيين، انتخاب ‫العماد جوزف عون‬ ‫رئيسا للجمهورية‬ على أمل أن تكون خاتمة الآلام والمعاناة".

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