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لبنان
سكاف: فجر جديد للبنان انبثق بعد جلجلة
Lebanon 24
09-01-2025
|
12:30
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كتب النائب غسان سكاف، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": "فجر جديد للبنان انبثق بعد جلجلة، خطاب قسم واعد دوت أصداؤه في أرجاء الوطن. مبروك للبنانيين، انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية على أمل أن تكون خاتمة الآلام والمعاناة".
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