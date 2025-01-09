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لبنان

رستم: نتطلع مع فحامة الرئيس لإنصاف المناطق المحرومة

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:35
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توجه النائب أحمد رستم، اليوم الخميس، إلى اللبنانيين بالتهنئة ب "انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور رئاسي طويل، واعتبر أنه ب"انتخاب الرئيس جوزيف عون سينتظم العمل السياسي وستعود للمؤسسات الدستورية دورها في التشريع، ونتطلع مع فحامة الرئيس من خلال خطابه الذي لم يهمل جانبا من جوانب قيام الدولة العادلة والديمقراطية، إلى إنصاف المناطق المحرومة مؤسساتياً وخدماتياً وسياسياً لا سيما محافظة عكار.
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وأكد رستم على "خطاب الرئيس الذي يعتبر من الثوابت في قيامة لبنان الديمقراطية والسيادة والعدالة والانماء".
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