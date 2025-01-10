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لبنان

ماذا قال موقع إسرائيلي عن انتخاب جوزاف عون؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:07
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نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن انتخاب رئيس جديد للبنان، سيزيد الضغط على إسرائيل من أجل استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول نهاية كانون الثاني.
 
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ورأى المراسل السياسي في الموقع باراك رافيد أن السبب وراء ذلك يكمن في الدعم الواسع الذي يحظى به جوزاف عون من الولايات المتحدة والدول الغربية والعديد من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية.
 
وأوضح أن تأخير انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، "قد يضر بمكانة الرئيس جوزاف عون، بعد وقت قصير من توليه منصبه".

ونقل "والا" عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم "إنهم في إسرائيل يأملون أن توافق إدارة ترامب على إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، في حين أن إدارة بايدن تعارض ذلك بشدة".

بدوره، قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن، وهو مطلع على الأمر وعلى اتصال وثيق مع مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب بحسب ما أورده الموقع، إن "إسرائيل ستجد نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي، إذا لم تنسحب وانتهكت الاتفاق".

وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين "سيبدأون قريبا في تلقي الرسائل من العالم أجمع، مفادها أن عليهم التآلف مع الواقع، وأن لا فرصة تمكنهم من البقاء في لبنان". (روسيا اليوم)

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