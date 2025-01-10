عبد المسيح هنأ الرئيس عون: يدي ممدودة لفخامته لتحقيق كل ما ورد في خطاب القسم

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "مبروك للشعب اللبناني انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية. يدي ممدودة لفخامته لتحقيق كل ما ورد في خطاب القسم الذي وضع الجمهورية ومؤسسات الدولة على طريق المستقبل والازدهار ليكون لبنان وطن الإنسان والسيادة والقانون والعدل والمساواة".

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