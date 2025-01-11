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لبنان

70 % من الأُسر اللبنانيّة من دون تغطية صحيّة

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:17
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كتبت ربى ابو فاضل في" الديار":يعاني لبنان من أزمات متتالية، بدءاً من الأزمة الاقتصادية منذ 2019 والتي أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت 2020، والنزوح المستمر والأزمة الصحية العالمية. هذه الأزمات تسببت في تفاقم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني، مما أدى إلى زيادة الفقر وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ونتيجة لذلك، لجأ العديد من اللبنانيين إلى الطب البديل والأعشاب كحلول بديلة للعلاج بسبب عجزهم عن تحمل تكاليف زيارة الأطباء وشراء الأدوية.
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وتجدر الإشارة، إلى أن نسبة الأُسر التي لا تغطية صحية لها زادت 59% عن العام 2022 ونحو50% عن عام 2019، حيث أصبحت70% من الأُسر اللبنانية من دون تغطية صحية، بحسب دراسة أجرتها  منظمة Reach مع مكتب الأُمم المتحدة العام الماضي، مما دفع الكثيرين للجوء إلى الأعشاب والتداوي الشعبي، رغم التحذيرات من مخاطر هذه الممارسات من قبل المختصين. يعكس هذا الاتجاه تزايد الإقبال على العلاجات البديلة بسبب ضغوط الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الناس على تحمل تكاليف الطب الحديث. العديد من الأشخاص يفضلون الأعشاب لتقليل آثار الأدوية الكيميائية أو لتوفير تكاليف العلاج.

وأمام هذا الواقع، يبرز السؤال حول ضرورة إنشاء مؤسسات تعليمية مختصة بالطب البديل لتنظيم ممارساته وتوفير العلاج الآمن والمناسب للناس.
 

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