من ستسمي "كتلة الإعتدال" للحكومة الجديدة؟

كشف النائب أحمد الخير، اليوم الأحد، أنّ "توجه كتلة الاعتدال الأولي هو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات مستمرة محليا وخارجيا".



وردا على سؤال حول الموقف العربي تجاه الحكومة، أجاب الخير: "نحن والرئيس ميقاتي خلف التوجه العربي لا سيما المملكة العربية السعودية".

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