ابو الغيط في بيروت اليوم للقاء عون وميقاتي وتفاهم لبناني ـ سوري على مسار جديد للتعاون

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يزور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لبنان اليوم، لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولعقد لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلنت رئاسة الجمهورية يوم امس أنّ الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ، هنأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، ومؤكدًا على ما يجمع الشعبين السوري واللبناني من علاقات اخوية.بدوره، شكر الرئيس عون الشرع على تهنئته، مشددًا على أهمية التعاون لمعالجة كافة المسائل العالقة بين البلدين.ويأتي هذا الاتصال بعد زيارة قام بها ميقاتي لدمشق حيث التقى الشرع. وقالت مصادر واكبت الزيارة لـ «الديار» ان نتائجها ستتظهر تباعا، ان كان على صعيد ضبط الحدود او ملف النازحين ، اضافة لكل الملفات الاخرى العالقة. واضافت المصادر:»الامور وُضعت على السكة الصحيحة، لكن تقدمها على الارجح لن يكون سريعا انما سيحصل بخطوات بطيئة، ولكن واثقة».وكتبت" نداء الوطن" أن أمين عام جامعة الدول العربية سيحطّ في بيروت اليوم من أجل نقل رسالة دعم عربية واضحة إلى عون وعهده، والتأكيد على وقوف العرب إلى جانب العهد الجديد والمسيرة السياسية التي بدأت مع انتخاب عون وانطلاق العهد.اضافت أن الاتصال بين الرئيس عون وأحمد الشرع تطرق إلى الأوضاع في لبنان وسوريا، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات عبر قناة واحدة تتمثّل بالدولتين اللبنانية والسورية من أجل حلّ كل المشاكل العالقة والتي باتت معروفة، وسط تأكيد الشرع على النية الحسنة تجاه لبنان والعهد الجديد والتأكيد على طريقة التعاطي الجديدة مع الملفات الإشكالية انطلاقاً من روحية احترام سيادة كل من البلدين والتعاون لما فيه مصلحتهما.وتلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي جدّد الدعم الذي يقدّمه العراق للبنان والحرص على تمكينه من تجاوز آثار المحنة الأخيرة. كذلك تلقى الرئيس عون اتصال تهنئة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.