انتهاء الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا.. من سمى النواب حتى الآن لرئاسة الحكومة؟

انتهت ظهرا الجولة الاولى من الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا على ان تستكمل عند الساعة الثانية من بعد الظهر.



وبدأت الجولة الأولى عند الساعة الثامنة والربع صباحا بلقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

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بوصعب: لم يسمِ أحدا لرئاسة الحكومة

لم يسمِّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أحدًا لرئاسة الحكومة. وقال: "الأمل إذا اتفقنا أن نبدأ صفحة جديدة موجود، إنما ما نراه في رئاسة الحكومة والتسميات مختلف عن الجو الذي كان عليه مع انتخاب رئيس الجمهورية. لدينا قلق أنه إذا تم كسر فريق على حساب فريق في رئاسة الحكومة يوصلنا الى أزمة. نتمنى الاتفاق على رئيس إصلاحي يؤمن تأليف حكومة تتماشى مع خطاب القسم. أي مرشح إلى رئاسة الحكومة يجب أن يكون له طرح واضح".

السيد: إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي

قال النائب جميل السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "يبدو أن الاسرائيلي والدول الداعمة تعطي الصورة السلبية لتطور الأوضاع في الجنوب ما يسيء إلى انطلاقة العهد.واجبات تلك الدول أن تساعد الرئيس على تأمين استقرار الوضع في الجنوب. بالنسبة إلى التسمية ليلا خرج اسم نواف سلام وأنا أؤيده، لكن طريقة تسميته من بعد الأفرقاء خاضوها معركة سياسية. لم أسم ميقاتي المرة الماضية لكن في العامين الماضين أدار البلد بطريقة جيدة واستطاع أن يخلق استقرار في لبنان في ظل فراغ رئاسي قاتل".



أضاف: "موقفي كان الآتي: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، إن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".

عبد المسيح: صوتت لنواف سلام

قال النائب أديب عبد المسيح من قصر بعبدا: "انتخبنا العماد عون لأنه سيادي وإصلاحي، وعندما سنختار رئيس حكومة سنختاره سياديًا أيضا وجريئا، ينقذنا من الوضع ويدير مؤسسات وأن يكون لديه خطة اقتصادية ومعرفة قراءة موازنة، إنها فترة تأسيسية لعهد جديد. عندما انسحب النائب فؤاد مخزومي ، وأنا أحييه على قراره الوطني والسيادي، فأسمي القاضي نواف سلام".

طالوزيان: سميت ميقاتي

من جانبه، قال النائب جان طالوزيان من قصر بعبدا: "قبل التشاور مع الرئيس عون، تحدثت معه عن خطاب القسم وما طرحه من مواضيع مهمة ، ولان كل ملف هو معركة في حد ذاته، أعتبر أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ذاهبان إلى معركة، ولا يجوز التأخر في تأليف الحكومة. سميت نجيب ميقاتي".

البزري : أسمي ميقاتي لتأليف الحكومة

قال النائب عبدالرحمن البزري بعد لقائه رئيس الجمهورية:" أعتقد أن اللبنانيين يتطلعون إلى خطاب القسم كقاسم مشترك بينهم، نعتقد أن من واجبنا العمل على تأليف أول حكومة. وما اختبرناه في الفترة الأخيرة من عمل سياسي مكننا من الخروج من محنتنا، يدعوني إلى تسمية نجيب ميقاتي".

أسامة سعد سمى سلام

أكد النائب أسامة سعد من قصر بعبدا أن "الأزمات تراكمت فوق رؤوس اللبنانيين حتى كاد يتبدد الأمل، بفرح استقبل اللبنانيون رئيس جمهوريتهم، ورحبوا بخطاب القسم. يومنا هذا هو فرصة لبنان الثمينة يجب ألا تضيع. إعادة تركيب المنظومة نفسها ضرب للعهد الجديد. ان التحولات الكبرى في المنطقة نستجيب لها بعيدا من الأفكار البالية. لذلك أسمي نواف سلام".

الصمد سمّى ميقاتي

قال النائب جهاد الصمد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:"بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".

ضاهر: اخترت سلام لتأليف الحكومة

قال النائب ميشال ضاهر من قصر بعبدا: " اخترت نواف سلام لتأليف الحكومة ومستعد للتعاون مع أي رئيس سيصل إلى رئاسة الحكومة".

الحشيمي: أسمي ميقاتي

سمى النائب بلال الحشيمي من قصر بعبدا نجيب ميقاتي "بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومي ". ودعا الجميع إلى "تغليب المصلحة الوطنية لان لبنان بحاجة إلى وحدة الصف". سمى النائب بلال الحشيمي من قصر بعبدا نجيب ميقاتي "بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومي ". ودعا الجميع إلى "تغليب المصلحة الوطنية لان لبنان بحاجة إلى وحدة الصف".

مسعد سمّى سلام

النائب شربل مسعد سمّى نواف سلام لرئاسة الحكومة. وقال: "مسار التغيير الذي بدأ منذ 17 تشرين أوصل الرئيس جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم واعد. ونواف سلام مسيرته مشرفة".

سكاف: سميت نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الأولى للعهد

قال النائب غسان سكاف بعد لقائه رئيس الجمهورية:"أعربت للرئيس جوزاف عون عن دعمي المطلق لمسيرة العهد وتمنياتي أن يتحول خطاب القسم إلى بيان وزاري. تماشيا مع الأجواء الداخلية والعربية والدولية التي أدت إلى انتخاب الرئيس عون سميت نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الأولى للعهد".

ناصر سمى ميقاتي

بدوره، قال النائب حيدر ناصر من قصر بعبدا أن "خيار طرابلس كان مع الدولة ولبنان"، وطلبت أن "تتمثل الطائفة العلوية في الحكومة وسميت نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة لما هو في خير المصلحة العامة وعدم الذهاب إلى تفرقة سياسية. الأسماء المطروحة جيدة لكن لفترة ما بعد الانتخابات النيابية".



كبارة: سميت ميقاتي

النائب عبد الكريم كبارة قال من بعبدا: "سميت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصاً وانه اثبت قدرته على ادارة البلاد ويتمتع بشبكة علاقات خارجية كبيرة نحن بحاجة اليها".

بدوره، قال النائب حيدر ناصر من قصر بعبدا أن "خيار طرابلس كان مع الدولة ولبنان"، وطلبت أن "تتمثل الطائفة العلوية في الحكومة وسميت نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة لما هو في خير المصلحة العامة وعدم الذهاب إلى تفرقة سياسية. الأسماء المطروحة جيدة لكن لفترة ما بعد الانتخابات النيابية".النائب عبد الكريم كبارة قال من بعبدا: "سميت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصاً وانه اثبت قدرته على ادارة البلاد ويتمتع بشبكة علاقات خارجية كبيرة نحن بحاجة اليها".

يعقوبيان: صوتي لنواف سلام

من جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة، ودعت المواطنين إلى "الضغط على نوابهم لتسمة نواف سلام". وسألت:" هل خطاب القسم متوافر في التسميات التي نسمعها؟"، وختمت:" صوتي لنواف سلام لأن صوتي للبنان".





من جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة، ودعت المواطنين إلى "الضغط على نوابهم لتسمة نواف سلام". وسألت:" هل خطاب القسم متوافر في التسميات التي نسمعها؟"، وختمت:" صوتي لنواف سلام لأن صوتي للبنان".

منيمنة: سمينا نواف سلام

قال النائب ابراهيم منيمنة من القصر الجمهوري ان "المرحلة تأسيسية وانتقالية من طريقة إدارة وحكم إلى طريقة جديدة يتمناها اللبنانيون المرحلة من الدمار والانهيار والانقسام يجب أن تسقط، والدولة ملاذنا الأخير. من هنا شددنا على ضرورة التزام خطاب القسم الذي وضع عناوين أساسية كنا ننضال من أجلها، وبناء على هذه العناوين آثرنا بعد نقاش مع فريقنا أن ننسحب لصالح نواف سلام لنؤمن التوافق للوصول إلى ترجمة العناوين السياسية التي كنا نطمح لها. كل الثقة بشخصه أن ينفذ هذ العناوين. سميت نواف سلام وهي فرصة يجب عدم تضييعها".





زارزير: سمّيت نواف سلام

من جهتها، سمّت النائبة سينتيا زرازير القاضي نواف سلام "لكونه من خارج صندوق قوى المنظومة، على أمل تحويل خطاب القسم إلى بيان وزاري". وقالت:" ابلغت الرئيس جوزاف عون أن خطاب القسم بحاجة إلى شريك في رئاسة الحكومة".





خلف: سميت نواف سلام

النائب ملحم خلف قال من قصر بعبدا: "تأكيدا للتغيير وكون الرئيس عون أتى من خارج الطبقة التي حكمت البلاد وضرورة أن يلتحق به أشخاص من خارج الطبقة التي حكمت البلاد، سميت السفير نواف سلام".

قعقور: أنا سميت نواف سلام

بدورها قالت النائبة حليمة قعقور: "اتفقنا، الرئيس جوزاف عون وأنا، أن على الدعم الدولي أن يأتي إلى الدولة لا إلى أفراد وبطريقة شفافة. وتحدثنا عن أهمية مشاركة المرأة والشباب في الحكومة. ونحن معه في خطاب القسم. وأنا سميت نواف سلام".

نجاة عون: سمّيت نواف سلام

من جهتها، سمّت النائبة نجاة عون نواف سلام لتأليف الحكومة، وقالت من قصر بعبدا: "تسميتي لنواف سلام تجسد تعب اللبنانيين في الخارج وتمثل قاضيا وصل إلى أعلى رموز العدالة الدولية ونريد أن تطبق هذه العدالة في لبنان. لا نستطيع أن نكمل من دون محاسبة، ونأمل مع تكليف سلام أن نبني دولة قانون تطعي كل إنسان حقه ويعود شبابنا من الخارج ليبنوا الدولة مع الرئيس عون ".

جراده: سمينا سلام

النائب الياس جراده سمّى القاضي نواف سلام واعتبر أنه "خلافا لما كان يشاع استدرجنا الجميع إلى تنافس داخلي، وسوف نبقى في الموقع المدافع عن اللبنانيين كافة". ونوه بخطاب القسم وقال: "مهما يكن رئيس الحكومة سنبارك له وسنكون الرقيب والحسيب".

حمدان سمّى سلام

قال النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:"صفحة جديدة افتتحت في خطاب القسم، اللبنانيون يحاولون طوي صفحة الماضي، وهم يحمون بعضهم كما في الحرب الأخيرة، إنهم أمام خيارات واضحة بين الافلات من العقاب والعدالة الدولية، بين الفساد ونظافة الكف، بين إرجاع الثقة بالقطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين، لذلك سميت نواف سلام رئيسا للحكومة".