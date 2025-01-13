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لبنان

استشارات نيابية ملزمة في قصر بعبدا.. من سمى النواب لرئاسة الحكومة؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 01:00
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انطلقت عند الساعة الثامنة والربع صباحًا في قصر بعبدا الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتكليف رئيس حكومة تأليف حكومة العهد الاولى.
وتجرى الاستشارات على مرحلتين قبل وبعد الظهر.
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بوصعب: لم يسمِ أحدا لرئاسة الحكومة
لم يسمِّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أحدًا لرئاسة الحكومة. وقال: "الأمل إذا اتفقنا أن نبدأ صفحة جديدة موجود، إنما ما نراه في رئاسة الحكومة والتسميات مختلف عن الجو الذي كان عليه مع انتخاب رئيس الجمهورية. لدينا قلق أنه إذا تم كسر فريق على حساب فريق في رئاسة الحكومة يوصلنا الى أزمة. نتمنى الاتفاق على رئيس إصلاحي يؤمن تأليف حكومة تتماشى مع خطاب القسم. أي مرشح إلى رئاسة الحكومة يجب أن يكون له طرح واضح".
 
السيد: إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي
قال النائب جميل السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "يبدو أن الاسرائيلي والدول الداعمة تعطي الصورة السلبية لتطور الأوضاع في الجنوب ما يسيء إلى انطلاقة العهد.واجبات تلك الدول أن تساعد الرئيس على تأمين استقرار الوضع في الجنوب. بالنسبة إلى التسمية ليلا خرج اسم نواف سلام وأنا أؤيده، لكن طريقة تسميته من بعد الأفرقاء خاضوها معركة سياسية. لم أسم ميقاتي المرة الماضية لكن في العامين الماضين أدار البلد بطريقة جيدة واستطاع أن يخلق استقرار في لبنان في ظل فراغ رئاسي قاتل". 

أضاف: "موقفي كان الآتي: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، إن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".
 
 
 
عبد المسيح: صوتت لنواف سلام
قال النائب أديب عبد المسيح من قصر بعبدا: "انتخبنا العماد عون لأنه سيادي وإصلاحي، وعندما سنختار رئيس حكومة سنختاره سياديًا أيضا وجريئا، ينقذنا من الوضع ويدير مؤسسات وأن يكون لديه خطة اقتصادية ومعرفة قراءة موازنة، إنها فترة تأسيسية لعهد جديد. عندما انسحب النائب فؤاد مخزومي ، وأنا أحييه على قراره الوطني والسيادي، فأسمي القاضي نواف سلام".
 
 
طالوزيان: سميت ميقاتي
من جانبه، قال النائب جان طالوزيان من قصر بعبدا: "قبل التشاور مع الرئيس عون، تحدثت معه عن خطاب القسم وما طرحه من مواضيع مهمة ، ولان كل ملف هو معركة في حد ذاته، أعتبر أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ذاهبان إلى معركة، ولا يجوز التأخر في تأليف الحكومة. سميت نجيب ميقاتي".
 
 
البزري : أسمي ميقاتي لتأليف الحكومة
قال النائب عبدالرحمن البزري بعد لقائه رئيس الجمهورية:" أعتقد أن اللبنانيين يتطلعون إلى خطاب القسم كقاسم مشترك بينهم، نعتقد أن من واجبنا العمل على تأليف أول حكومة. وما اختبرناه في الفترة الأخيرة من عمل سياسي مكننا من الخروج من محنتنا، يدعوني إلى تسمية نجيب ميقاتي".
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أسامة سعد سمى سلام
أكد النائب أسامة سعد من قصر بعبدا أن "الأزمات تراكمت فوق رؤوس اللبنانيين حتى كاد يتبدد الأمل، بفرح استقبل اللبنانيون رئيس جمهوريتهم، ورحبوا بخطاب القسم. يومنا هذا هو فرصة لبنان الثمينة يجب ألا تضيع. إعادة تركيب المنظومة نفسها ضرب للعهد الجديد. ان التحولات الكبرى في المنطقة نستجيب لها بعيدا من الأفكار البالية. لذلك أسمي نواف سلام".
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الصمد سمّى ميقاتي
  قال النائب جهاد الصمد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:"بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".
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ضاهر: اخترت سلام لتأليف الحكومة
قال النائب ميشال ضاهر من قصر بعبدا: " اخترت نواف سلام لتأليف الحكومة ومستعد للتعاون مع أي رئيس سيصل إلى رئاسة الحكومة".
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الحشيمي: أسمي ميقاتي
النائب بلال الحشيمي اعتبر من جهته بعد لقاء الرئيس عون ان استمرارية الرئيس نجيب ميقاتي في هذه المرحلة الحساسة تؤمن الاستقرار، وسماه لرئاسة الحكومة.

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