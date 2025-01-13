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لبنان

تمشيط كثيف لميس الجبل وارجاء دخول الجيش اليها

Lebanon 24
13-01-2025 | 01:45
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تقوم قوات العدو بعملية تمشيط كثيفة بالاسلحة الرشاشة، كما تسمع تحركات لآلياتها داخل أحياء بلدة ميس الجبل، بعد أن كان سمع قرابة الأولى من بعد منتصف الليل، دوي قوي ناجم عن تفجير في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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يذكر انه تم إرجاء دخول الجيش الى بلدة ميس الجبل، الذي كان مقرراً اليوم الاثنين، الى موعد لاحق.
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