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لبنان

بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:34
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يُواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون الاستشارات النيابيّة المُلزمة لاختيار شخصية لتولي الحكومة الجديدة.
 
عدّاد الإستشارات (تحديث مُستمر):
 
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- نجيب ميقاتي: 7
 
 
- نواف سلام: 12
 
 
- لا تسمية: 2
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