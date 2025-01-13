خلف سمى نواف سلام

قال النائب ملحم خلف من قصر بعبدا: "تأكيدا للتغيير وكون الرئيس عون أتى من خارج الطبقة التي حكمت البلاد وضرورة أن يلتحق به أشخاص من خارج تلك الطبقة، سمّيت السفير نواف سلام".

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