حصل على 84 صوتاً.. تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة

حصل القاضي نواف سلام على 84 صوتاً، بعد انتهاء الإستشارات النيابيّة المُلزمة في قصر بعبدا، بينما لم يُسمِّ 35 نائباً أيّ أحد.

وأعلن المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، أنّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أجرى الاستشارات النيابيّة ونتيجة لها استدعى القاضي نواف سلام بهدف تشكيل الحكومة وهو خارج لبنان ومن المقرّر أن يعود غدًا.

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وكان الرئيس عون استهل الجولة الثانية من الإستشارات النيابيّة باستقباله النائب ياسين ياسين، وقد أعلن الأخير عن تسميته للقاضي نواف سلام.

بوشكيان

أما وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، فقال "سميّت الرئيس نجيب ميقاتي لما يُمكن أنّ يُقدّمه للبنان".

المرّ

وأعلن النائب ميشال المرّ بعد لقائه الرئيس عون، أنّه سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة.

الجمهوريّة القويّة

وسمّى تكتل "الجمهورية القوية" والنائب كميل شمعون القاضي نواف سلام، وقال النائب جورج عدوان إنّ "المطلوب من سلام أوّلاً تنفيذ خطاب القسم"، وأضاف: "نُصّر على أنّ يكون هذا الخطاب البيان الوزاريّ للحكومة".

وعن تأجيل موعد كتلة "الوفاء للمقاومة"، قال عدوان إنّ "الرئيس هو من يُحدّد مواعيد الاستشارات، وعلى الكتل الالتزام بها"، وتابع: "أمام إجماع اللبنانيين والدول نأمل من "حزب الله" في أنّ يضمّ صوته الى باقي اللبنانيين وهناك فرصة كبيرة لاستنهاض الوطن".

من جانبه، قال النائب كميل شمعون إنّ "هناك فرصة ذهبية لا يمكن تفويتها من أجل بناء الوطن وتسيير الأمور".

وأضاف شمعون: "إذا لم نتكاتف ولم نبدأ بورشة بناء البلد واستمرّينا بالمناكفات فلن نصل إلى أي مكان لذلك نضع يدنا بيدّ رئيس الجمهورية".

لبنان القويّ

أعلن النائب جبران باسيل باسم تكتل "لبنان القويّ" عن تسميّة نواف سلام.

وأضاف باسيل: "خيارنا يجب أنّ يكون مقبولاً من الجميع، وتسمية سلام خيار للتفاهم وليس للتصادم".

وقال: "أبلغنا الرئيس جوزاف عون أنّ موقعنا الطبيعي هو إلى جانب العهد وندعمه، واخترنا سلام لأنّه يستكمل رؤية الرئيس وخطابه كان عبارة عن أمل بالمستقبل وأي شيء من الماضي يشكّل خيبة أمل للعهد في انطلاقته".

وأوضح باسيل أنّ "التيار الوطنيّ الحرّ" بموقع مستقلّ ليس لديه حلفاء ولا أعداء، ونتعاطى بإيجابيّة ودعمنا لنواف سلام ليس في إطار النكد".

وتابع: "لا نقوم بخيار يُشكّل تحدياً لأحد إنّما بالتصويت هناك خاسر ورابح، وكما حصل في مجلس النواب ونظرنا إلى الغدّ على الجميع أن يقوم بالأمر عينه بما فيه خير البلد".

اللقاء الديمقراطيّ

وقال النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة "اللقاء الديمقراطيّ"، عن تسميّة القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وأضاف جنبلاط: "باركنا للرئيس جوزاف عون، ونحن خلفه كحزب في أيّ خطوة".

الإعتدال الوطني

أمّا النائب وليد البعريني، فأعلن باسم كتلة "الإعتدال الوطنيّ" عن تسميّة نواف سلام لرئاسة الحكومة.

اللقاء التشاوري المستقل

وأعلن النائب ابراهيم كنعان باسم "اللقاء التشاوري المستقل" عن تسمية نواف سلام.

الكتائب

وقال النائب سامي الجميّل باسم كتلة "الكتائب": "نُسمّي نواف سلام لرئاسة الحكومة".

وأضاف: "الرئاسة كانت تحت الوصاية مثل لبنان كلّه، أمّا اليوم فالرئاسة تعود رمزاً لسيادة لبنان واستقلاله".

وتمنّى الجميّل أنّ "يفهم الجميع أنّ الإقصاء ممنوع"، وقال: "جميعنا يجب أن نكون شركاء في بناء لبنان الجديد تحت سقف القانون وبالمساواة من دون أيّ سلاح غير سلاح الجيش".

الوطني المستقل





وقال تكتل "الوطني المستقل": "لم نُسمِّ أحداً، ونتمنى على نواف سلام الإنفتاح على الجميع".





وأضاف: "سنكون كتلة داعمة للعهد ولرئاسة الجمهوريّة".

التوافق الوطني

وسمّى تكتل "التوافق الوطني" القاضي نواف سلام، وقال النائب فيصل كرامي: "يجب على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة الحفاظ على الدستور والتعاون بينهما لتأليف حكومة لا تستثني أيّ أحد".

وأضاف كرامي: "باركنا للرئيس جوزاف عون بعودة الحياة السياسيّة، وتمنّينا له النجاح في هذه المهمة الصعبة"، وأشار إلى أنّ "هناك موجة كبيرة تُريد وجوهًا جديدة لإدارة البلد".

وتابع: "رئيس الجمهورية هو الخيمة والأب والراعي، ولا بدّ أن تُمثّل كلّ المكوّنات، وهناك عودة عربية ودولية إلى لبنان وعلينا حماية البلد وأن نكون يدًا واحدة لتطبيق القرارات الدولية".

ولفت كرامي إلى أنّ "على الحكومة التي ستتألّف أن تكون دستورية وأن تطبّق خطاب القسم"، وقال: "حين نشعر أنّ هناك جهة مستهدفة سنكون سدًّا منيعًا في مواجهة ذلك".

الوفاء للمقاومة

قال النائب محمد رعد باسم كتلة "الوفاء للمقاومة": "لقاؤنا مع الرئيس جوزاف عون من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية".

وأضاف رعد: "من حقّنا أنّ نُطالب بحكومة ميثاقية ونحن سنُراقب الخطوات ونترقّب بكل حكمة وسنرى أفعالهم لإخراج إسرائيل وإعادة الأسرى".

وتابع: "مرّة جديدة يكمن البعض من أجل التفكيك والشرذمة والإقصاء ونحن خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية وكنّا نأمل أن نلاقي اليد التي لطالما تتغنّى أنّها ممدوة واليوم تُقطع".

تحالف التغيير

وأعلن النائب وضاح الصادق باسم "تحالف التغيير"، عن تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وأضاف الصادق: "لسنا أمام مرحلة إنتقالية كما روّج البعض إنّما أمام مرحلة تأسيسيّة لتكوين المؤسسات".

وقال: "اليوم تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونحن أمام مرحلة جديدة ومن المفترض أن نضع أيدينا بأيدي بعض ونعمل للبنان".

أما النائب مارك ضو، فقال إنّ "الميثاقية تُؤخذ بعين الإعتبار، لكنّها ليست سبباً لتوقيف الدولة.

من جانبه، دعا النائب ميشال دويهي رئيس مجلس النواب نبيه برّي "للتلاقي حول تكليف القاضي نواف سلام، وأن يسير بتكليفه"، وقال: "مسؤوليتنا أن نترفّع وأن نُقوّي البلد وجيشه ومؤسساته".

النواب الارمن

وقال النائب هاغوب بقرادونيان باسم "الطاشناق" وكتلة نواب الأرمن: "أبلغنا رئيس الجمهوريّة تسمية نواف سلام".

تجدد



وقال النائب فؤاد مخزومي باسم كتلة "تجدد" عن تسمية نواف سلام، وأكّد أنّ "عليه تشكيل حكومة بيانها الوزاريّ يُعبّر عن خطاب القسم".

مشروع وطن الانسان

كشف النائب نعمة افرام باسم كتلة "وطن الإنسان" عن تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة.

أما النائب نبيل بدر، فقال: "منذ الأمس تداولنا مع الكتل لتبيان أيّ من الشخصيات قادرة أن تحصل على أكثر عدد من الأصوات".

الحوت

وقال النائب عماد الحوت "قرارنا هو مساعدة الرئيس جوزاف عون على تطبيق خطاب القسم، وهذا لا يتم إلا عبر أشخاص جدد ونهج جديد، لذلك سمّيت القاضي نواف سلام".

التنمية والتحرير

أعلن النائب أيو حميّد أنّ كتلة "التنمية والتحرير" لم تُسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.

وأضاف حميّد: "لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الميثاق والعيش الوطنيّ".