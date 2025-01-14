ميقاتي استقبل سلام: أتمنى أنّ يقوم بتشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بعد ظهر اليوم في دارته.وأعلن الرئيس ميقاتي بعد الاجتماع: سعدت اليوم ان التقي بدولة الرئيس المكلف الأخ العزيز الدكتور نواف سلام، وطبعا تطرقنا خلال الجلسة للأمور الراهنة وبعض الملفات الشائكة الموجودة، وكان اجتماعنا قصيرا اليوم، لأن لديه جولات بروتوكولية ولكن اتفقنا على اجتماعات لاحقة لبحث كل الامور. اهنئه من كل قلبي، واهنىء اللبنانيين به، واتمنى ان يكون انتخابه ساعة خير، وأن يتمكن من تشكيل حكومة بأسرع وقت وان يقوم بما يلزمه الواجب الوطني.الرئيس سلاموقال الرئيس سلام: اعتقد بأن دولة الرئيس قال الاساس. كانت الجلسة قصيرة اليوم واتفقنا أن نعود ونلتقي لمرة او اكثر بعد أن ننجح في تأليف الحكومة للاطلاع على مجموعة من الملفات ونستفيد من تجربة دولة الرئيس. وكانت مناسبة لنشكره على كل الجهود التي بذلها في المرحلة الماضية للوصول الى وقف إطلاق النار وبداية العمل على تنفيذ الاتفاق وستكون لدينا لقاءات قريبا مع دولة الرئيس .وردا على سؤال قال الرئيس ميقاتي: قلت ما عندي بأنني عبرت عن سعادتي وسروري بوجود الرئيس المكلف على تكليفه وأتمنى له كل الخير، وأن يقوم بتشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة، وأن يتم مقاربة الملفات بطريقة إيجاد الحلول في أسرع وقت. وشرحت له السنوات الثلاث والنيف التي امضيناها وماذا فعلنا وما كنا ننوي القيام به ومشاريع القوانين التي أرسلناها إلى المجلس النيابي، وتمنيت ان يكون مجلس النواب متفاعلا معه من أجل الوصول إلى حلول لكل النقاط المطلوبة.سئل: ماذا عن الاتفاق الذي قيل انه تم بين الثنائي الشيعي وقائد الجيش الذي أصبح رئيسا للجمهورية وقضى بأن تكون رئيس حكومة، ؟أجاب الرئيس ميقاتي: لقد سئلت هذا السؤال من قبل وقلت بأن هناك ألية دستورية لاختيار رئيس الوزراء وهذه الالية كانت مطبقة بشكل كامل، وانتهز هذه المناسبة لأحيي الديمقراطية في البلد والطريقة الديمقراطية التي حصلت وكلنا يجب أن نرضخ لهذا الموضوع.وردا على سؤال عن الفرق بين نجيب ميقاتي ونواف سلام في إدارة البلاد ؟ اجاب: لن اجيبك مباشرة الفرق هو متر طول.سئل: هل تفاجأت من الاستشارات؟أجاب: لا كنت اتابعها، وكان هناك قرار لدى النواب الذين يعكسون رأي الشعب، وفي هذا الظرف كما قلت، لا اخفي عنكم بأنني سررت جدا وسعيد جدا بأننا تمكنا من تمرير المرحلة الماضية والحمدلله، بأقل اضرار ممكنة على الدولة وتمكنا من المحافظة عليها واليوم نسلم الأمانة بكل إخلاص لأشخاص أهل لتحمل هذه المسؤولية.سئل: هل شعرت بالغدر من قبل بعض النواب؟اجاب: آلية ديمقراطية طبيعية ونبقى كلنا أصدقاء وعائلة واحدة، وكل واحد لديه الحرية بقول ما يريد، وانا هنا اقول لا حقد لدي او عتب على أي شخص بما سمى طالما كانت التسمية صحيحة.