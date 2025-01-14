Advertisement

لبنان

الجميّل: لم نقصِ أحدًا ومددنا يد الشراكة تحت سقف القانون والدستور

Lebanon 24
14-01-2025 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1306142-638724915314696817.jpg
Doc-P-1306142-638724915314696817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، اليوم الثلاثاء أن "الخديعة عندما يلتزم أحد الأشخاص بشيء ما ويتخلى عن وعده، ونحن لم نعد أحدًا بشيء من هنا لا نفهم ما هو الاتفاق ومع من كان، لا نفهم ما هو الاتفاق وما هي الخديعة، لم نخدع احدا ولم نعد أحدا بشيء والمسار الديمقراطي أخذ طريقه".
Advertisement

تابع الجميّل، في كلامه عبر العربية أنّه "ربما الفريق الآخر تعوّد منذ 30 سنة ألا يحصل شيء في لبنان الاّ من عبر الفرض، ونحن لم نقصِ أحدًا بل هم أقصوا أنفسهم واعتبروا ان هناك إقصاء فيما نحن مددنا يد الشراكة تحت سقف القانون والسيادة والدستور". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:27 | 2025-01-14
18:20 | 2025-01-14
17:55 | 2025-01-14
17:30 | 2025-01-14
15:46 | 2025-01-14
15:30 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24