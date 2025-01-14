الجميّل: لم نقصِ أحدًا ومددنا يد الشراكة تحت سقف القانون والدستور

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تابع الجميّل، في كلامه عبر العربية أنّه "ربما الفريق الآخر تعوّد منذ 30 سنة ألا يحصل شيء في لبنان الاّ من عبر الفرض، ونحن لم نقصِ أحدًا بل هم أقصوا أنفسهم واعتبروا ان هناك إقصاء فيما نحن مددنا يد الشراكة تحت سقف القانون والسيادة والدستور".