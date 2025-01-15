Advertisement

لبنان

تزامناً مع استشارات تأليف الحكومة.. تدابير سير في شارع المصارف

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1306280-638725306466072531.jpg
Doc-P-1306280-638725306466072531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ذكّرت غرفة التحكم المروري بالبيان الصادر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بشأن تدابير السير في شارع المصارف تزامناً مع الاستشارات لتأليف الحكومة.

وجاء في البيان الآتي:
Advertisement

سيجري الرئيس المكلف بتأليف حكومة بتاريخي ١٥و١٦-١-٢٠٢٥ استشارات التأليف في مجلس النواب، لذلك سيتم اقفال واخلاء شارع المصارف اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2025-01-15
04:40 | 2025-01-15
04:30 | 2025-01-15
04:23 | 2025-01-15
04:14 | 2025-01-15
04:07 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24