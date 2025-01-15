تزامناً مع استشارات تأليف الحكومة.. تدابير سير في شارع المصارف

Advertisement

ذكّرت غرفة التحكم المروري بالبيان الصادر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بشأن تدابير السير في شارع المصارف تزامناً مع الاستشارات لتأليف الحكومة.وجاء في البيان الآتي:سيجري الرئيس المكلف بتأليف حكومة بتاريخي ١٥و١٦-١-٢٠٢٥ استشارات التأليف في مجلس النواب، لذلك سيتم اقفال واخلاء شارع المصارف اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".