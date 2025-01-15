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لبنان

عطل في سنترال علمات.. هذا ما أعلنته "أوجيرو"

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:22
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كتبت أوجيرو عبر حسابها على منصة "إكس" :"طرأ عطل في سنترال علمات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".

تابعت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكراً لتفهمكم".
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