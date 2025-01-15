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لبنان

سلام استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:53
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استقبل الرئيس المكلف نواف سلام، مساء اليوم، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والوفد المرافق، وعرض معه هدف زيارته الى لبنان. 
 
 
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وهنأ تورك الرئيس سلام بتشكيل الحكومة.
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