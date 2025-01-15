سلام استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

استقبل الرئيس المكلف نواف سلام، مساء اليوم، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والوفد المرافق، وعرض معه هدف زيارته الى لبنان.



Advertisement وهنأ تورك الرئيس سلام بتشكيل الحكومة. وهنأ تورك الرئيس سلام بتشكيل الحكومة.