البزري: لا نريد أن يغيب أي مكون عن الحكومة

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إعتبر النائب عبدالرحمن البزري أن لبنان بحاجة إلى فترة انتقالية لمعالجة بعض القضايا.وقال من مجلس النواب في اليوم الثاني للإستشارات النيابية: "طلبنا أن تكون الحكومة مشكلة من الكفاءات بعيدا عن المحاصصات السياسية ولا نريد أن يغيب أي مكون عن الحكومة".واعتبر أن الثقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يجب أن تكون دافعاً لتشكيل حكومة ترقى إلى تطلعات المواطنين ولمواجهة التحديات الكبرى.