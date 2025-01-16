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لبنان

البزري: لا نريد أن يغيب أي مكون عن الحكومة

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:23
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إعتبر النائب عبدالرحمن البزري أن لبنان بحاجة إلى فترة انتقالية لمعالجة بعض القضايا.

وقال من مجلس النواب في اليوم الثاني للإستشارات النيابية: "طلبنا أن تكون الحكومة مشكلة من الكفاءات بعيدا عن المحاصصات السياسية ولا نريد أن يغيب أي مكون عن الحكومة".
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واعتبر أن الثقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يجب أن تكون دافعاً لتشكيل حكومة ترقى إلى تطلعات المواطنين ولمواجهة التحديات الكبرى.
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