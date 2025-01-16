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لبنان

ماكرون استهل زيارته إلى بيروت باجتماع ثنائي مطول مع ميقاتي

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:54
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وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مطار بيروت صباح اليوم الجمعة حيث استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
 
وعقد اجتماع ثنائي مطول بين الرئيس ماكرون وميقاتي داخل قاعة كبار زوار.
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وقال الرئيس ميقاتي عقب الاجتماع: "تشرّفت باستقبال الرئيس الفرنسي وبحثنا في ملفات عدّة وتحدّثنا عن التحديات الحاصلة في الوقت الراهن وضرورة دعم لبنان على كافة الأصعدة".

وأشار ميقاتي إلى ان "الرئيس ماكرون كان متفهما جدا ووعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة".

وأضاف ميقاتي: "نتابع الخروقات الإسرائيلية ونقدّم الشكاوى اللازمة وهناك وعود بأنّ هذه الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا".

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