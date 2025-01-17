نواف سلام بعد لقائه بري: ما من عراقيل من أي طرف وخيارنا هو التفاهم

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إنّ "الإستشارات النيابية انتهت اليوم بعد لقائي رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأضاف سلام من عين التينة: "هناك إجماع من الكتل السياسية للنهوض بالبلاد والعمل على الإنقاذ".

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وأشار إلى أنّ "هناك استعداداً على التعاون الإيجابيّ، وما من عراقيل من أي طرف كان بعكس ما قيلَ في الإعلام".