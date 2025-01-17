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لبنان

نواف سلام بعد لقائه بري: ما من عراقيل من أي طرف وخيارنا هو التفاهم

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:31
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قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إنّ "الإستشارات النيابية انتهت اليوم بعد لقائي رئيس مجلس النواب نبيه بري".
 
 
وأضاف سلام من عين التينة: "هناك إجماع من الكتل السياسية للنهوض بالبلاد والعمل على الإنقاذ".
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وأشار إلى أنّ "هناك استعداداً على التعاون الإيجابيّ، وما من عراقيل من أي طرف كان بعكس ما قيلَ في الإعلام".
 
وتابع سلام: "خيارنا هو التفاهم وما من أحد يريد التعطيل والفشل، وتشكيل الحكومة يسمح لنا البدء بالإنقاذ".
 
 
وقال: "سأبقى على تواصل مع بري والدستور يجمعنا".
 
 
وأوضح سلام أنّ "لا حقائب ولا أسماء ولا تصور للحكومة قبل الإجتماع مع رئيس الجمهورية جوزاف عون"، وأضاف: "لديّ تصور أولي للحكومة وسأعرضه على عون".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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