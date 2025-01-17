نواف سلام بعد لقائه بري: ما من عراقيل من أي طرف وخيارنا هو التفاهم

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إنّ "الإستشارات النيابية انتهت اليوم بعد لقائي رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأضاف سلام من عين التينة: "هناك إجماع من الكتل السياسية للنهوض بالبلاد والعمل على الإنقاذ".
وأشار إلى أنّ "هناك استعداداً على التعاون الإيجابيّ، وما من عراقيل من أي طرف كان بعكس ما قيلَ في الإعلام".
وتابع سلام: "خيارنا هو التفاهم وما من أحد يريد التعطيل والفشل، وتشكيل الحكومة يسمح لنا البدء بالإنقاذ".
وقال: "سأبقى على تواصل مع بري والدستور يجمعنا".
وأوضح سلام أنّ "لا حقائب ولا أسماء ولا تصور للحكومة قبل الإجتماع مع رئيس الجمهورية جوزاف عون"، وأضاف: "لديّ تصور أولي للحكومة وسأعرضه على عون".