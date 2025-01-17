ميقاتي استقبل والدة الصحافي الاميركي اوستن تايس المفقود في سوريا منذ العام 2012

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السيدة ديبورا تايس والدة الصحافي الاميركي اوستن تايس المفقود في سوريا منذ العام 2012.وشكرت السيدة تايس الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلها لتحريك هذه القضية في اللقاء الذي عقده مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق الاسبوع الفائت.وتمنى رئيس الحكومة ان تفضي الاتصالات الجارية الى حل ايجابي لهذه القضية الانسانية.