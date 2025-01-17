بالصورة: لائحة "زائفة" بأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لائحة تتضمن اسماء مفترضة لوزراء في الحكومة المزمع تشكيلها، برئاسة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام.



فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام وبعد الاتصال بالمسؤولين والمعنيين اكدوا انها زائفة، اذ لم يتم البحث في الاسماء حتى الساعة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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