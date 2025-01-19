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لبنان

إطلاق نار على دورية للجيش في منطقة القصر .. وسقوط جريح

Lebanon 24
19-01-2025 | 13:53
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 19 / 1 / 2025، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة حفظ أمن في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصرها على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
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وقد اتخذت الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة.
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