على طريق الحمامص ـ الخيام... الجيش منع قوة معادية من تخطي الحاجز

منعت عناصر الجيش قوة معادية مؤلفة من آليتي "هامفي" من تخطي حاجزهم على طريق الحمامص ـ الخيام بعد رفضهم فتح الطريق للقوة التي عادت ادراجها إلى بلدة كفركلا الحدودية جنوب لبنان.

Advertisement