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لبنان

على طريق الحمامص ـ الخيام... الجيش منع قوة معادية من تخطي الحاجز

Lebanon 24
19-01-2025 | 15:21
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منعت عناصر الجيش قوة معادية مؤلفة من آليتي "هامفي" من تخطي حاجزهم على طريق الحمامص ـ الخيام بعد رفضهم فتح الطريق للقوة التي عادت ادراجها إلى بلدة كفركلا الحدودية جنوب لبنان.
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