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لبنان

الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الصيني

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:33
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري، سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان منجيان، الذي سلمه رسالة تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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