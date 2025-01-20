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لبنان
الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الصيني
Lebanon 24
20-01-2025
|
03:33
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري، سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان منجيان، الذي سلمه رسالة تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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