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لبنان

باسيل خصم المعارضة "مهما فعل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2025 | 01:15
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بالرغم من استمرار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران سيل برفع سقف خطابه السياسي ضد "حزب الله" بشكل لافت وبالرغم من ان العلاقات بينه وبين الحزب شبه مقطوعة الا ان هذا الامر لم يشفع له امام المعارضة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن قوى المعارضة ترى في باسيل خصما سياسيا كامل الاوصاف ولا يمكن التحالف معه الا استثنائياً ، خصوصا ان مواقفه اليوم تأتي بعد شعوره بضعف "حزب الله".
وتعتقد المصادر ان الانتخابات النيابية المقبلة لن تشهد اي تحالف انتخابي بين باسيل وقوى المعارضة بل على العكس من ذلك، فإن مساعي اضعاف "التيار" ستستمر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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