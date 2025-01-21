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لبنان
إعلانات منتشرة باسم الجامعة اللبنانية تهدف الى تأمين وظائف... ما صحتها؟
Lebanon 24
21-01-2025
|
03:50
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صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الآتي:"تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة) وتدّعي تأمين وظائف وتقديم استشارات. يهم رئاسة الجامعة، الإشارة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، وتنبه إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها، علما أن الجامعة تقدمت بشكوى ضد الصفحات المشبوهة أمام الجهات المختصة".
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وأكدت رئاسة الجامعة اللبنانية أن "أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرا على صفحات الجامعة اللبنانية الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:
Facebook: https://www.facebook.com/ul.edu.lb/
X: https://twitter.com/LebaneseUni
Instagram: https://www.instagram.com/lebanese.university/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lebanese-university-official-page
YouTube: https://www.youtube.com/c/LebaneseUniversityOfficialChannel"
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