الجيش: تفجير ذخائر في منطقة راشيا الفخار

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 22/1/2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار - حاصبيا".