Advertisement

لبنان

بري التقى جيفيرز في عين التينة

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1310305-638732326704660466.jpg
Doc-P-1310305-638732326704660466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يلتقي في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون
lebanon 24
23/01/2025 14:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة النائب الياس حنكش والأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر
lebanon 24
23/01/2025 14:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة النائب الياس حنكش والأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر
lebanon 24
23/01/2025 14:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس لجنة مراقبة وقف النار في لبنان الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق والسفيرة الاميركية ليزا جونسون الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
23/01/2025 14:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24

يلتقي

جيفيرز

التينة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2025-01-23
07:00 | 2025-01-23
06:58 | 2025-01-23
06:43 | 2025-01-23
06:42 | 2025-01-23
06:39 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24