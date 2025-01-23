بري التقى جيفيرز في عين التينة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

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