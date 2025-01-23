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لبنان

الاحدب زار المفتي امام: نتمنى أن تمثل طرابلس بوزير مؤمن بقضاياها

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:24
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زار النائب السابق مصباح الاحدب دار الافتاء في طرابلس، والتقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، بحضور امين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي حيث جرى عرض لمختلف التطورات الراهنة.

وأكد الاحدب خلال اللقاء أن "خطاب القسم شكل ضمانة لكل اللبنانيين للعبور نحو دولة المواطنة"، مشيرا إلى" أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يملك من الارادة  والمقومات الوطنية ما يساعده على جمع كافة المكونات الوطنية تحت سقف الدولة العادلة لا سيما اهل طرابلس الذين ظلموا ودفعوا اثمانا غالية خلال المراحل السابقة".
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 وختم: "نتمنى ان يتم خلال العهد الجديد انصاف طرابلس وأهلها من خلال اختيار وزير طرابلسي يمثل المدينة مؤمن بقضايا اهلها ومنفتح على سائر مكونات الوطن، وله تاريخ نضالي في سبيل انصاف طرابلس ووطنه والدفاع سيادة بلده وقصايا اهله".

 
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