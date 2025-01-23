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لبنان

التيار يرد على جعجع: كالعادة لجأَ إلى اتهاماتٍ كاذبة في ملف الكهرباء

Lebanon 24
23-01-2025 | 16:10
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رد "التيار الوطني الحر" على ما كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلةٍ تلفزيونية، وكتب عبر حسابه الرسمي على "إكس":

"كالعادة لجأَ سمير جعجع إلى اتهاماتٍ كاذبة في ملف الكهرباء عبر الزج بدولة الكويت واستعدادها الدائم لدعم لبنان في السجال مع التيار"، واختلاق كذبة أن الوزير جبران باسيل رفض الدعم الكويتي. ويبدو ان جعجع تعمد نسيان أنه في العام ٢٠٠٨ كان باسيل وزيراً للإتصالات وليس الطاقة، وأن الحقيقة الثابتة أنه عندما عرضت الكويت لاحقاً بعد العام ٢٠١٠ اقراض لبنان المبالغ اللازمة عبر الصندوق الكويتي لبناء معامل للكهرباء، كان جواب باسيل الوحيد الترحيب بأي مساعدة تأتي ضمن إطار خطة الكهرباء المقرّة بالاجماع في مجلس الوزراء وبقانون في مجلس النواب".
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