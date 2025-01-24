الرئيس عون استقبل وزير خارجية الكويت والوفد المرافق

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، وزير خارجية دولة الكويت عبد الله علي اليحيا والوفد المرافق، الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.



وبعد زيارته لقصر بعبدا، سيعقد وزير الخارجية الكويتي سلسلة من اللقاءات في لبنان، على أن تختتم بمؤتمر صحافي من وزارة الخارجية اللبنانية.

Advertisement