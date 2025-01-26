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لبنان

مخزومي: تحية إجلال إلى أهلنا في "الجنوب"

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:17
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس":

"تحية إجلال إلى أهلنا في الجنوب الذين عادوا إلى قراهم على الرغم من خطورة هذا الأمر، كما ونتمنى عليهم الالتزام بتعليمات الجيش اللبناني والتعاون معه حتى يؤمن لهم عودة سليمة وآمنة وفق آلية معينة تضمن سلامتهم".
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وأضاف: "على المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التحرك الفوري لاحتواء تداعيات ما يحصل في الجنوب وإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق والانسحاب مع انتهاء مهلة الستين يوما".

وتابع: "ومن الضروري أن يتم الدفع باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، وعدم المماطلة من أجل أن تبدأ الحكومة الجديدة بتطبيق كل القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 بكافة مندرجاته على جميع الأراضي اللبنانية، حتى تقوم الدولة ومؤسساتها الأمنية ببسط سلطتها وحماية الحدود الجنوبية وكافة المناطق". 

وختم: "الرحمة لشهداء الجيش والمدنيين والأهالي والأطفال، الذين سقطوا منذ بدء هذه الحرب حتى اليوم".
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