صورة "نصرالله" ترفع في بعلبك.. ما القصة؟

جابت شوارع مدينة بعلبك وقرى القضاء المواكب السيارة التي رفعت الأعلام اللبنانية ورايات "حزب الله" وحركة "أمل" وصورة الشهداء، لا سيما صورة الأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله، تضامنا مع عودة الجنوبيين إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم، في مشهدية تؤكد التمسك بالأرض وتحريرها من الاحتلال. (الوكالة الوطنية)

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