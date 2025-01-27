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لبنان

حبيب تابع مع وزير الخارجية ملف الإسكان

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:05
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في مكتبه في الوزارة، وتم عرض لمشاريع مصرف الإسكان والجهود المبذولة لتأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
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كما تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "البحث في موضوع إعادة فتح شارع المصارف في بيروت لما يمثله من نقطة حيوية تجمع كل مدن العاصمة ببعضها البعض".

وأطلع حبيب الوزير بو حبيب على "نتائج لقاءاته مع كل من وزيرَي الداخلية والاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية ومحافظ بيروت ورئيس بلديّتها والمدير العام لسوليدير، لدعم هذا المشروع وإعادة فتح هذه الطريق بعد انتفاء الأسباب التي أدٌت إلى إقفالها".

من جهته، أبدى الوزير بو حبيب "كل دعم لإعادة فتح شارع المصارف في العاصمة، واعداً ببذل الجهود لتحقيق هذا الهدف". 
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