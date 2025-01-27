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لبنان

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: مشهد عرس الانتصار لن يتوقف قبل تحرير كامل ترابنا

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:07
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 بارك "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في بيان، لـ"المقاومة وجمهورها بالعودة الميمونة لابناء الجنوب الى بيوتهم وقراهم التي تنتصب قلاعا في وجه المحتل الصهيوني ومنائر على طريق الحرية والكرامة والاستقلال الحقيقي".
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واعلن اللقاء الوطني "ان مشهد زحف المواطنين العائدين لعناق ترابهم المقدس يرمز الى انتصار مهيب لم يسبق له مثيل في التاريخ في حين يشهد الكيان الصهيوني اشنع هزيمة تتمثل في خوف المستعمرين  الصهاينة من العودة الى مستعمراتهم  كما يبشر بانكفاء المخططات الصهيونية ودفنها تحت اقدام  المقاومين الشرفاء".

واذ توجه "اللقاء" بالتحية الى "ابناء الجنوب والى جمهور المقاومة مكبرا تضحياتهم التي كرست معادلة الجيش والشعب والمقاومة ، والتي تكمن فيها وحدها المقومات والمفاهيم الوطنية للاستراتيحية الدفاعية المطلوبة"،  دعا كل من في لبنان الى "مواكبة هذا الانتصار وهذه العودة وزيارة اهلهم في القرى الحدودية ومشاركتهم فرحة الانتصار والتاكيد على ان استهداف العصابة الصهيونية لم يكن للجنوب والبقاع فقط بل لجميع الشعب اللبناني ويجب ان يقاوم هذا الاعتداء بالمزيد من الوحدة الوطنية وتوجيه البوصلة نحو  مقاومة العدو الصهيوني المصيري" .

وختم :"اما مشهد عرس الانتصار فلن يتوقف قبل تحرير كامل ترابنا السليب واعادة مزارع شبعا والغجر الى حضن الوطن وحتى تحرير المسجد الاقصى والقدس الشريف بايدي المقاومين الشرفاء وحتى عودة السلام والامان الى جميع ارجاء الوطن الحبيب".
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