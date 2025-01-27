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لبنان

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع.. كبلوه وقتلوه ورموه في دورة المياه

Lebanon 24
27-01-2025 | 23:24
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 ‎عُثر مساء امس على جثة الشاب “أ.ح”، صاحب محطة محروقات في مزرعة يشوع على طريق عام أنطلياس - بكفيا، وعليها آثار تعذيب وضرب مبرح بأدوات حادة، مكبلة ومرمية داخل دورة المياه في المحطة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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‎وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى موقع الجريمة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة.

‎وبحسب شهود عيان فإن العمال في المحطة وهم من الجنسية السورية، يشتبه بأنهم وراء ارتكاب الجريمة، وقد فروا الى جهة مجهولة.

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