جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع.. كبلوه وقتلوه ورموه في دورة المياه

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‎عُثر مساء امس على جثة الشاب “أ.ح”، صاحب محطة محروقات في مزرعة يشوع على طريق عام أنطلياس - بكفيا، وعليها آثار تعذيب وضرب مبرح بأدوات حادة، مكبلة ومرمية داخل دورة المياه في المحطة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".‎وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى موقع الجريمة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة.‎وبحسب شهود عيان فإن العمال في المحطة وهم من الجنسية السورية، يشتبه بأنهم وراء ارتكاب الجريمة، وقد فروا الى جهة مجهولة.