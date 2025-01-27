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لبنان
جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع.. كبلوه وقتلوه ورموه في دورة المياه
Lebanon 24
27-01-2025
|
23:24
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عُثر مساء امس على جثة الشاب “أ.ح”، صاحب محطة محروقات في مزرعة يشوع على طريق عام أنطلياس - بكفيا، وعليها آثار تعذيب وضرب مبرح بأدوات حادة، مكبلة ومرمية داخل دورة المياه في المحطة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى موقع الجريمة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة.
وبحسب شهود عيان فإن العمال في المحطة وهم من الجنسية السورية، يشتبه بأنهم وراء ارتكاب الجريمة، وقد فروا الى جهة مجهولة.
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