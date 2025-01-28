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لبنان

بعدما اعتقلتهم لساعات... القوات الإسرائيلية تفرج عن مواطنين من بلدة حولا

Lebanon 24
28-01-2025 | 01:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوات الجيش الإسرائيلي أفرجت ليل أمس عن كل من حسن حجيج وحسين مصطفى وعلي مزرعاني وأحمد رزق ونجله مصطفى وجهاد حسين الذين اعتقلتهم يوم الأحد الماضي في حولا جنوبي لبنان.
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ووفق المعلومات، كان العدو الإسرائيلي قد اعتقلهم لساعات عند مثلث كونين - برعشيت في وادي السلوقي.
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