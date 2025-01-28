Advertisement

لبنان

حادث بين سيارتين على جسر صفير باتجاه المطار

Lebanon 24
28-01-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1312555-638736687524070333.jpg
Doc-P-1312555-638736687524070333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت غرفة التحكم المروري عبر منصة "اكس" عن وقوع حادث سير بين سيارتين على جسر صفير باتجاه المطار، مشيرة الى انه سببب ازدحاما مرورياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحان بحادث سير على طريق عام الضنية
lebanon 24
28/01/2025 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في برج رحال.. حادث سير وإصابات
lebanon 24
28/01/2025 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. حادث سير بين 7 سيارات داخل نفق المطار
lebanon 24
28/01/2025 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير تطور إلى إشكال وعراك.. هذا ما حصل على طريق القلمون
lebanon 24
28/01/2025 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

الصفير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2025-01-28
08:00 | 2025-01-28
07:38 | 2025-01-28
07:09 | 2025-01-28
07:05 | 2025-01-28
07:01 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24